В Москве завершился первый период хоккейного матча между СКА и ЦСКА. Команды ушли на перерыв, не открыв счет — 0:0.

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Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 74 очка после 49 матчей. Даже если подопечные Игоря Никитина сегодня потерпят поражение, они не пропустят петербургских армейцев вперёд.

СКА идет на второй строчке таблицы, команда Алексея Кудашова также отыграла 49 матчей, но набрала 69 очков.

В концовке первого периода москвичи имели численное преимущество, которое дало им реальные шансы открыть счет, однако петербуржцам удалось выстоять благодаря игре голкипера Магнуса Хелльберга. В одном из эпизодов он повредил лезвие конька, поэтому на льду появился Александр Самонов.