Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, отреагировал на высказывание Сергея Белозерова о том, что у спортсмена наступил спад из-за пропуска октябрьского сбора в Рамзау. Логинов отсутствовал в команда по личным причинам: его супруга ждала ребенка.

«Я не считаю, что этап в Рупольдинге был неудачным для Александра. У него прекрасная стрельба. Ходом он достаточно конкурентоспособен», — сказал Касперович, слова которого приводит «Спорт день за днем».

По мнению тренера, никаких проблем нет, идет нормальная подготовка. Сборная России показывает стабильный результат, отметил Касперович.

«Думаю, что я поговорю с Белозеровым, чтобы он таких резких высказываний не делал. Ни к чему это совершенно», — добавил специалист.

Напомним, Логинов примет участие в шестом этапе Кубка мира, который стартует в словенской Поклюке 23 января.