Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что по-прежнему доверяет Александру Кокорину и хочет видеть его в составе команды.

Ранее стало известно, что оставшуюся часть сезона нападающий проведет в «Сочи» на правах аренды.

«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями. Я с ним разговаривал. То, что он вышел сегодня играть, — это доверие тренера», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24. По мнению тренера, Кокорин может усилить игру «Зенита».

Семак подчеркнул, что на каждой тренировке Кокорин доказывает свой высокий уровень. Сегодня, в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом» форвард получил капитанскую команду, так как команда хотела поддержать его в непростой ситуации.

Напомним, Кокорин оформил хет-три в первом контрольном матче «Зенита». Ранее Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию с ближайшим будущим игрока.