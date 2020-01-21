Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте президента. Отмечается, что Указ вступает в силу со дня его подписания.

Матыцин ранее был ректором Российского государственного университета физической культуры и спорта, а также возглавлял Федерацию международного спорта. Он является Мастером спорта СССР по настольному теннису, а также обладателем Кубка СССР 1982 года.

Напомним, ранее министром спорта России был Павел Колобков. 15 января он вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию. Колобков должность министра спорта России с 19 октября 2016 года, он сменил на посту Виталия Мутко.