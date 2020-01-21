Петербургский СКА обыгрывает ЦСКА после второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит в Москве, гости ведут со счетом 2:1.

Автором первой заброшенной шайбы в составе СКА стал 18-летний нападающий Василий Подколзин, выступавший на молодежном чемпионате мира. Он открыт счет на 34-й минуте встречи. Московские армейцы ответили голом Сергея Толчинского в большинстве за полторы минуты до окончания периода. На последних секундах Максим Карпов вновь вывел гостей вперед — 2:1.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На момент начала матча ЦСКА возглавлял турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 74 очка после 49 матчей. Даже если подопечные Игоря Никитина сегодня потерпят поражение, они не пропустят петербургских армейцев вперёд. СКА идет на второй строчке таблицы, команда Алексея Кудашова также отыграла 49 матчей, но набрала 69 очков.