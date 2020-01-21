Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский нападающий Малком не принял участие в товарищеском матче против «Аль-Увайнаха» на сборе в Катаре.

По словам Семака, Малком уже набирает форму и получает все больше работы, однако тренерский штаб бережет его, чтобы перестраховаться. Семак подчеркнул, что команда пользуется возможностью продлить период адаптации бразильца.

«Он выполняет все те же упражнения, что и остальные футболисты, но по поводу игры — решили немного подождать», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Малком пополнил состав «Зенита» летом 2019 года, его трансфер из «Барселоны» обошелся в 40 миллионов евро. Практически сразу после перехода он получил серьёзное мышечное повреждение и не играл в первой части сезона.