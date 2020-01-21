На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу спортивных пар.

Сборную России будут представлять три дуэта, все они выступят в заключительной разминке. Открывать пятую группу участников будут самые опытные члены команды — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они получили 16-й стартовый номер.

Под 18-м номером на лёд выйдут бронзовые призеры чемпионата России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Сразу после них будут выступать Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, их короткая программа закроет соревновательный день.

Все три российские пары могут претендовать на попадание в медали. Их главными соперниками будут итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.