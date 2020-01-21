Чемпионат Европы – самый простой для российских фигуристов старт с точки зрения отсутствия сильнейших соперников. На международной арене России по большей части противостоят японские, американские и корейские фигуристы, которые соревнуются на другом турнире – чемпионате четырех континентов. Однако надевать медали на шеи россиян заранее нельзя: Nevasport рассказывает, с кем мы будем соперничать на турнире в Граце.

Самарину и Алиеву по силам бороться за золото

В прошлом году золото чемпионата Европы отправилось в коллекцию легендарного испанца Хавьера Фернандеса, но сейчас явного фаворита нет. Россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, у которых уже есть по европейскому серебру, на этот раз вправе рассчитывать и на золото. Но для этого надо выполнить одно простое условие – кататься чисто.

Самарин продолжит свою борьбу с четверным флипом – прыжком, который не дается ему уже год. Сдаваться Саша не собирается, поэтому можно лишь надеяться, что злосчастный флип не только получится, но и не повлечет за собой ошибки на других прыжках.

Алиеву, как правило, недостает стабильности, но в этом году его дела, наконец, пошли в гору. Он выиграл чемпионат России – хоть и не без помощи соперников – и стал первым номером команды. Золотая медаль в Граце для него отнюдь не фантастика, но просто так её никто не вручит: необходимо справляться с запланированным контентом.

Большой шаг вперед в этом сезоне сделал француз Кевин Эймоз: он не только вышел в финал Гран-при, но и взял там бронзовую медаль. Сам он оказался удивлен результатом не меньше, чем болельщики. Как бы то ни было, судьи дали понять, что Кевин теперь тоже имеет вес на международной арене.

Навязать борьбу могут два итальянца – Маттео Риццо и Даниэль Грассль, первому после выхода во врозлые даже приписывали будущую славу Фернандеса. Этот сезон для него сложился не очень, и чемпионат Европы – самое время всё исправить. Побороться за медали может и Морис Квителашвили, если, наконец, обретет стабильность и перестанет допускать досадные и необязательные ошибки.

Три ученицы Тутберидзе – три медали

В женском катании расклады куда более простые: учениц Тутберидзе три, медалей тоже три. Вопрос один – как спортсменки распределят награды между собой. Если в случае с другими стартами можно было проводить аналогию с прошлым сезоном (финал Гран-при для Косторной, ЧР для Щербаковой и ЧМ для Трусовой), то Европа выбивается из этого ряда.

Выделить фаворита среди трех вундеркиндов сложно: Косторная берет акселями и компонентами, Щербакова и Трусова – контентом. Артистизм Алены всегда высоко оценивается судьями, но если квадистки прыгнут все заявленные четверные, выразительного катания окажется мало.

Трусова вновь собралась идти на риск: в короткую программу она заявила тройной аксель, в произвольную – пять четверных. Щербакова намерена прыгать три квада – флип и два лутца. Подобный риск обернулся для Саши бронзой чемпионата России, а Аню, напротив, поднял на высшую ступень пьедестала. Как бы банально ни звучало, но победительницей станет фигуристка, которая чище исполнит свой контент.

Помимо тройного баттла группы Тутберидзе, стоит обратить внимание на Екатерину Куракову. Раньше она каталась за Россию, но теперь представляет Польшу и тренируется вместе с Медведевой у Брайана Орсера в Канаде.

Пападакис и Сизерон по-прежнему вне конкуренции

В танцах на льду борьба развернется лишь за серебряную и бронзовые медали: золото можно сразу отдать французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Их авторитет на мировом уровне сейчас неоспорим: как бы чисто и безупречно ни катались другие, французы пока будут оставаться первыми.

Но вторая и третья ступень пьедестала должны быть заняты россиянами. В финале Гран-при наши пары оказались ниже североамериканских дуэтов, которые, понятно, на Европе не выступают. Вопрос лишь в том, кто окажется выше – Александра Степанова и Иван Букин или Виктория Синицина и Никита Кацалапов?

Вика и Никита выиграли чемпионат России, они едут в Грац в роли первого номера команды – в танцах на льду подобные факторы тоже играют свою роль. В прошлом году им удалось стать вторыми на мире, тогда даже показалось, что российским танцам вновь дали зелёный свет, но финал Гран-при, увы, спустил болельщиков с небес на землю. Тем не менее, на европейском уровне Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин уступают лишь французам.

Бойкова/Козловский против Тарасовой/Морозова

В парном катании зрители увидят противостояние молодости и опыта: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь будут соревноваться с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Фаворитами, как ни странно, выглядят Бойкова и Козловский: они выступали в финале Гран-при, куда Тарасова с Морозовым не попали, затем выиграли чемпионат России. Но говорить о спаде самой взрослой (за исключением Столбовой/Новоселова) российской пары не стоит: нынешний сезон для них является переходным. Женя с Вовой тренируются в США под руководством Марины Зуевой, которая старается превратить задорных рыжиков в серьёзную пару, способную бороться с грандами. Плоды её работы уже видны – Тарасова и Морозов действительно выглядят по-новому. Вот только с медалями пока не очень, но это – дело времени.

В прошлом году чемпионат Европы выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, но в нынешнем сезоне они не выступают, поэтому и третья медаль может достаться россиянам. Если Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин справятся с волнением, то могут рассчитывать на бронзу. Однако соперничать с итальянцами Николь Делла Моникой и Маттео Гуаризе будет непросто – их лучший результат в сезоне всего на балл ниже «сизон беста» россиян.