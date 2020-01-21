Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта РФ.

«Олег Матыцин — великолепный профессионал, лучшей кандидатуры на пост министра спорта РФ сложно представить. Впереди у нового министра много работы, не сомневаюсь в нем и всегда буду рядом», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Матыцин, напомним, был ректором Российского государственного университета физической культуры и спорта, а также возглавлял Федерацию международного спорта.

Ранее министром спорта России был Павел Колобков. 15 января он вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию. Колобков должность министра спорта России с 19 октября 2016 года, он сменил на посту Виталия Мутко.