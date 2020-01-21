Московский ЦСКА на своей арене обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По ходу встречи петербургские армейцы дважды вели в счете. Автором первой заброшенной шайбы в составе СКА стал 18-летний нападающий Василий Подколзин, выступавший на молодежном чемпионате мира. Он открыт счет на 34-й минуте встречи. Москвичи ответили голом Сергея Толчинского в большинстве за полторы минуты до окончания периода. На последних секундах Максим Карпов вновь вывел гостей вперед — 2:1.

В третьем игровом отрезке Константин Окулов реализовал большинство и сравнял счет, а спустя минуту Толчинский оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, СКА идет на втором месте.