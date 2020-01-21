Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре в петербургском клубе.

«Мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса на то, как он выглядит. Выглядит он неплохо, но будем делать выводы в конце сборов», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Тренер подчеркнул, что следующий товарищеский матч будет показательным, так как «Зениту» предстоит играть с очень серьезным соперником — «РБ Зальцбург».

Семак отметил, что Исламхан очень хорошо владеем мячом. Сейчас тренерский штаб ставит задачу оценить, насколько большой объем работы выполняет игрок и как выдерживает необходимый уровень в борьбе на скорости. По мнению специалиста, на Исламхан хорошо проявляет себя на тренировках, но сделать выводы по одной контрольной игре нельзя.