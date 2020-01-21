В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 22 января, состоится короткая программа у мужчин-одиночников, они выйдут на лед в 13:30 по московскому времени.

Россия имеет максимальную квоту, поэтому команду будут представлять три фигуриста — Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин. Они отобрались на чемпионат Европы по спортивному принципу, заняв призовые места на чемпионате России.

Накануне состоялась жеребьевка стартовых номеров, россияне будут выступать друг за другом. Сначала свою программу покажет Даниелян, ему достался 29-й номер. Артуру предстоит закрывать предпоследнюю разминку.

Самарин выйдет на лед под 30-м номером, Алиев — под 31-м. Их главными конкурентами будут француз Кевин Эймоз и итальянец Маттео Риццо.