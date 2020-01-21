Бывший норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен подтвердил, что его соотечественник Йоханнес Бё выступит на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Спортсмен пропускал старты в Оберхофе и Рупольдинге из-за рождения сына.

«Нет гарантии, что у него все будет здорово в плане результатов после возвращения. Но хорошо, что он вернулся в Поклюке, иначе до чемпионата мира почти два месяца просидел бы без крупных соревнований», — сказал Свендсен, слова которого приводит VG.

По мнению экс-спортсмена, в последнее время Бё недостаточно тренировался и мало спал, поэтому будет интересно посмотреть, в какой форме он подойдет к соревнованиям.

Напомним, этап Кубка мира в Поклюке стартует в четверг, 23 января. Из-за пропуска гонок Бё опустился на седьмое место в общем зачете.