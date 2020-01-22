В первый день чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Граце (Австрия), состоится короткая программа спортивных пар. Фигуристы выйдут на лёд в 21:15 по московскому времени.

Россия имеет максимальную квоту, поэтому команду будут представлять три дуэта — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Состав был сформирован по спортивному принципу согласно результатам чемпионата России.

Все российские пары попали в заключительную разминку. Открывать пятую группу участников будут самые опытные члены команды — Тарасова и Морозов, они получили 16-й стартовый номер.тПод 18-м номером на лёд выйдут бронзовые призеры чемпионата России Павлюченко и Ходыкин. Сразу после них будут выступать Бойкова и Козловский, их короткая программа закроет соревновательный день.