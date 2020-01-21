Новый министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал своё назначение.

«Для меня, скажу откровенно, всё это было неожиданно. Я взвесил все аргументы, понял, что это большое доверие на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой находится развитие спорта в Российской Федерации», — заявил Матыцин, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению Матыцина, его опыт деятельности в различных сферах может оказаться полезным, поэтому он дал согласие на работу в правительстве.

Матыцин, напомним, был ректором Российского государственного университета физической культуры и спорта, он возглавляет Федерацию международного студенческого спорта.

Ранее министром спорта России был Павел Колобков. 15 января он вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию.