Медведев: Иногда важнее всего просто выиграть

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

По мнению Медведева, Тиафо — сложный соперник для первого круга, так как является очень сильным теннисистом.

«Но я доволен победой, потому что это самое главное. В первом круге «Шлема» всегда непросто. Иногда важнее всего не показать какой-то безумный уровень, а просто выиграть, войти в турнир», — сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Россиянин подчеркнул, что был рад закончить встречу в четырех партиях и не играть пять часов.