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  • 23:42,  21 января 2020
Теннис
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Медведев: Иногда важнее всего просто выиграть

Медведев: Иногда важнее всего просто выиграть
Даниил Медведев. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

По мнению Медведева, Тиафо — сложный соперник для первого круга, так как является очень сильным теннисистом.

«Но я доволен победой, потому что это самое главное. В первом круге «Шлема» всегда непросто. Иногда важнее всего не показать какой-то безумный уровень, а просто выиграть, войти в турнир», — сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Россиянин подчеркнул, что был рад закончить встречу в четырех партиях и не играть пять часов.

Во втором круге Даниил встретится с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро.

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