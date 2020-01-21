Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

По мнению Кудашова, команды показывали равную игру, но москвичам удалось выиграть, используя численное неравенство. Одну из шайб в составе СКА забросил 18-летний форвард Василий Подколзин.

«Подколзин младше партнёров, поэтому с каждой игрой он будет добавлять и добавлять. Всему своё время», — сказал Кудашов после окончания встречи.

Напомним, игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Петербуржцы дважды по ходу встречи выходили вперед, но удержать своё преимущество не сумели. Таким образом, СКА проиграл четвертое армейское дерби в нынешнем сезоне.

Подопечные Дмитрия Никитина продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции, СКА сохранил вторую строчку.