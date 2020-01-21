Александр Кокорин продолжит сезон в «Сочи», СКА проиграл в армейском дерби, а Олег Матыцин назначен новым министром спорта России. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Путин назначил нового министра спорта РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта РФ. Матыцин был ректором Российского государственного университета физической культуры и спорта, он возглавляет Федерацию международного студенческого спорта. На посту министра спорта он сменил Павла Колобкова, который ушел в отставку вместе с остальными членами правительства.

Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»

«Зенит» отдал нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды, которая будет рассчитана до окончания нынешнего сезона. Игрок завершит первый сбор с петербуржцами, затем присоединится к своей новой команде. Примечательно, что Сергей Семак данное решение клуба не одобряет и подчеркивает, что «Зенит» нуждается в Кокорине.

СКА в четвертый раз за сезон проиграл армейское дерби

СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Стоит отметить, что по ходу встречи петербуржцы дважды вели в счете: сначала отличился Василий Подколзин, затем Максим Карпов. Но московские армейцы смогли воспользоваться численным преимуществом и два раза реализовать большинство.

Хачанов, Медведев и Рублёв вышли во второй круг Australian Open

Три российских теннисиста пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии, все они выиграли свои стартовые поединки в четырех сетах. Первым играл Карен Хачанов, он одолел испанца Марио Мартинеса. Затем на корт вышел Андрей Рублев, в тяжелом поединке он справился с Кристофером О’Конеллом. Даниил Медведев оказался сильнее американца Фрэнсиса Тиафо.

«Зенит» забил десять голов катарскому «Аль-Увейнаху»

«Зенит» разгромил катарский «Аль-Увейнах» в товарищеском матче на предсезонном сборе. «Сине-бело-голубые» отправили в ворота соперника десять безответных мячей. Александр Кокорин и Сердар Азмун оформили по хет-трику, Артем Дзюба сделал дубль, еще по голу забили Себастьян Дриусси и Йордан Осорио.