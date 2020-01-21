Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз высказался по поводу спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Как только ты начал оскорблять тех, кто делал нашу историю, ты перешел все грани порядочности. При случае хочу посмотреть в твои глаза. Вся страна уже ненавидит тебя за оскорбления Аликина, Тихонова, Вяльбе и других выдающихся спортсменов», — написал Тихонов на своем личном сайте.

По мнению экс-спортсмена, Губерниеву уже давно не интересен биатлон, а интересны только скандалы. Тихонов сравнил комментатора с Владимиром Драчевым: экс-спортсмен утверждает, что тот всегда уходит от ответов и «несет откровенную чушь».

Специалист подчеркнул, что Тихонов и Драчев соперничают друг с другом за звание самой ругаемой фигуры в российском биатлоне.