В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в двух сетах над представительницей Сербии Ниной Стоянович.

Счет по сетам — 6:1, 7:5. Встреча продолжалась один час и 13 минут. За это время Павлюченкова совершила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ее соперница провела два эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала два брейка из двух возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Анастасии Павлюченковой предстоит встретиться с американской теннисисткой Тейлор Таунсенд, которая в двух сетах одержала победу над своей соотечественницей Джессикой Пегулой — 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее на турнире в Аделаиде Павлюченкова уступила во втором раунде австралийке Эшли Барти.