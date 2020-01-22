Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ «Сочи» на правах аренды.

Как сообщает Eurofootball, Кокорин собирается встретиться с генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым, чтобы обсудить возможные варианты отмены аренды.

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.