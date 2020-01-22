Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вернул российского вратаря Игоря Шестеркина в фарм-клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пак».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В последней встрече «Рейнджерс» ворота команды защищал другой россиянин, Александр Георгиев.

Отметим, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Игорь Шестеркин провел три встречи как основной вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс», выиграв первые два матча. Это достижение позволило ему войти в историю клуба. Он стал вторым вратарем в истории «Рейнджерс», который сумел начать выступление в клубе с двух побед.

Напомним, без Шестеркина «Рейнджерс» уступили дома «Айлендерс» со счетом 2:4. У хозяев отличились Бучневич и Крайдер, у гостей — Бэйли, Бовилье, Ли и Нельсон.