Украинский защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко может стать футболистом лондонского «Арсенала».

Об это сообщает портал «Команда №1». По информации источника, лондонцы ведут переговоры по переходу защитника уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что представители Матвиенко провели встречу с руководством канониров.

Отметим, главный тренер «Арсенала» Микель Артета, ранее работавший в «Манчестер Сити» помощником Хосепа Гвардиолы, мог наблюдать за игрой Матвиенко во время матчей «Сити» и «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, коллега Матвиенко по сборной Украины, Александр Зинченко, выступает в «Манчестер Сити» уже в общей сложности четыре года с перерывом на аренду в голландском ПСВ.