Ирландский боец UFC Конор Макгрегор улучшил позиции в рейтингах, обновившихся после прошедшего турнира UFC 246.

В рейтинге вне категорий Макгрегор поднялся на 11-ю строчку, обойдя Валентину Шевченко и Макса Холлоуэя. В рейтинге легковесов ирландец поднялся на третью позицию и оставил позади Джастина Гэтжи. Помимо чемпиона в лице Хабиба Нурмагомедова, впереди только Тони Фергюсон и Дастин Порье.

Кроме того, Макгрегор ворвался в новый для себя дивизион полусреднего веса, в котором сразу попал на 14-е место, оставив позади Нила Мэгни.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.