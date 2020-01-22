Российский боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров поднялся на шесть позиций в рейтинге своей весовой категории, который опубликован на официальном сайте организации.

После победы над Тимом Элиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Аскаров сместил с шестого места бразильца Рожерио Бонторина. Другой представитель России, Алексей Олейник, остался на 12-й строчке после победы над Морисом Грином.

Напомним, Аскар Аскаров выиграл поединок с американцем Тимом Эллиотом единогласным решением судей. Алексей Олейник одержал победу над представителем США Морисом Грином после того, как российский боец провел болевой прием.

Таким образом, Олейник одержал 58-ю победу в карьере при 13 поражениях и одной ничьей. 33-летний Грин проиграл в четвертый раз, также у него восемь побед в ММА.