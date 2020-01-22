Новый министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин проведет встречу с представителями WADA и РУСАДА.

По словам Матыцина, слова которого приводят «Известия», он собирается в ближайшее время встретиться с представителями WADA и РУСАДА. Министр отметил, что он открыт к диалогу, тем более в качестве президента Международной федерации студенческого спорта он имеет опыт взаимодействия с WADA, МОК и международными спортивными федерациями.

Матыцин также подчеркнул, что основная национальная стратегия развития — это массовый спорт, здоровье нации и молодежи.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта РФ.

Напомним, ранее министром спорта России был Павел Колобков. 15 января он вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию. Колобков должность министра спорта России с 19 октября 2016 года, он сменил на посту Виталия Мутко.