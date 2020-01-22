Суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

Как сообщает источник, слова которого приводит «Комсомольская правда», для разбирательств Емельяненко отвезли в отделение полиции. Отмечается, что за мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток.

Позже пресс-служба промоушена ACA дала комментарий по поводу ареста Емельяненко, заявив, что произошедшее не скажется на бое с Магомедом Исмаиловым.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

Напомним, последний поединок с участием 38-летнего Емельяненко состоялся 29 ноября текущего года. Боец одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав оппонента уже в первом раунде. Встреча проходила по правилам бокса.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.