Российский нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может стать футболистом лондонского «Вест Хэма».

Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на подкаст The West Ham Way Podcast. По информации источника, главной задачей в это трансферное окно является усиление позиций правого защитника и центрального полузащитника. Но отмечается, не исключены приобретения и в линию нападения.

Как говорится в подкасте, талант Чалова оценивают очень высоко, а «Вест Хэм» достиг той точки, когда хоть кто-то будет лучше, чем ничего.

Отметим, Федор Чалов является воспитанником системы ЦСКА и выступает за клуб с 2016 года. На данный момент игроку 21 год. Ранее английские СМИ писали о том, что в покупке Чалова заинтересован «Брайтон», идущий на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.