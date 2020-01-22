Руководство петербургского «Зенита» планирует провести встречу с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Об этом сообщает Eurofootball. По информации источника, руководству не понравилось поведение тренера, который в СМИ и социальных сетях выразил недовольство арендой нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Отмечается, что руководство «Зенита» не согласовало сделку с тренерским штабом команды, который рассматривает Кокорина как игрока основы «Зенита».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.