Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

По словам Уайлдера, ему предстоит незаконченное дело, и в этот раз Фьюри не сможет встать на ноги.

Американец отметил, раз Фьюри стал рестлером, то Уайлдер постарается, чтобы его соперник вылетел за ринг.

«Возможно, потом я даже взберусь на канаты и обрушусь на него с ударом локтя», – сказал Уайлдер, слова которого приводит BoxingScene.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Деонтея Уайлдера.