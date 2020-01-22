Певица Ольга Бузова снова вышла на первое место в России по числу подписчиков в Instagram, опередив по этому показателю Хабиба Нурмагомедова.

В данный момент аккаунт Бузовой насчитывает 19,1 миллион подписчиков, в то время как на страницу чемпиона UFC в легком весе подписаны 18,4 миллиона человек.

Отметим, Хабиб уже выходил на первое место — он обогнал Бузову после победы в титульном поединке над Дастином Порье.

Отметим, следующий поединок Хабиба Нурмагомедова пройдет против американца Тони Фергюсона. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.