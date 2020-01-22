Отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал ситуацию с арендой игрока в «Сочи».

По словам Логинова, нужно задать вопрос к «Сочи», приехал ли Кокорин на сбор к южному клубу. Логинов попросил «Сочи» сказать, когда Кокорин к ним приедет. Отчим футболиста отметил, что контракт Кокорина заканчивается летом.

«Если то, что у него есть, можно назвать контрактом — тогда да, заканчивается летом», — подчеркнул Логинов.

Он также добавил, что считает Семака профессиональным, порядочным человеком и большим специалистом. Логинов считает, что к его мнению есть смысл прислушиваться.

«Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был», — сказал Логинов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.