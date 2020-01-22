В матче первого круга Australian Open российский теннисист Андрей Рублев в паре с белорусом Андреем Василевским потерпел поражение в двух сетах от представителей Австралии Макса Перселла и Люка Сэвилла.

Счет по сетам — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 52 минуты. За это время Рублев и Василевский совершили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. Их соперники провели три эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовал три брейка из шести возможных.

Во втором круге парного турнира Australian Open Перселлу и Сэвиллу предстоит встретиться с голландцем Жан-Жюльеном Ройером и румыном Хорией Текэу, которые одержали победу в трех сетах над британцем Домиником Инглотом и пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши— 6:1, 3:6, 6:2.