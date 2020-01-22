Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, кем бы он стал, если бы не играл в теннис.

По словам Джоковича, если бы он не стал теннисистом, то все равно занимался бы спортом, потому что он из спортивной семьи.

Серб отметил, что он вырос в горах, а раньше много катался на лыжах, потому что его отец был профессиональным лыжником, как и большая часть семьи.

«Так что, наверное, я бы сейчас был на склонах в Европе», — сказал Джокович, слова которого приводит официальный сайт Australian Open.

Ранее Новак Джокович одержал 900-ю победу в карьере. В первом круге Открытого чемпионата Австралии он выбил из борьбы представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, а затем победил японца Тацуму Ито.

В третьем круге сербу предстоит встретиться с японским теннисистом Есихито Нисиокой.