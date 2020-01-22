В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Анна Калинская в паре с казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой потерпела поражение в трех сетах от японки Мисаки Дои и румынки Моники Никулеску.

Счет по сетам — 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась два часа и 40 минут. За это время Калинская и Путинцева не совершили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 15. Их соперницы также не провели ни одного эйса, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали девять брейков из 29 возможных.

Во втором круге парного турнира Australian Open Дои и Никулеску предстоит встретиться с победителем матча в противостоянии Хибино/Ниномия — Градецкая/Клепач.