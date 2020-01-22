Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин все еще находится в расположении сине-бело-голубых.

Футболист принял участие в утренней тренировке 22 января, сообщает Sport24.

Кокорин на утренней тренировке. Общается с Семаком на разминке. pic.twitter.com/LsIa05zeFA — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) January 22, 2020

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Однако позже Кокорин вышел в основе и с капитанской повязкой в матче «Зенита» против катарского «Аль-Увайнаха». Более того, нападающий оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Сообщается, что Александр Кокорин не хочет уходить в стан аутсайдера РПЛ и планирует поговорить с руководством об отмене аренды.