Новый руководитель российского спорта — малопубличный человек с необычной фамилией. Какие ЗУНы (знания, умения, навыки) помогут Олегу Матыцину на столь высоком посту?

Навык 1 — Пинг-понг как модель жизни

Российский спорт возглавил человек, познавший вдоль и поперек настольный теннис. В 80-е Матыцин был призером чемпионата СССР, а по окончании карьеры стал тренером и методистом это вида спорта. Матыцин написал более 80 научных трудов, среди которых есть 7 книг. Имеются, скажем, две монографии с названиями: «Настольный теннис. Неизвестное об известном» (1994). Или, например: «Подготовка юных спортсменов в настольном теннисе» (1995).

Как известно, пинг-понг — очень интенсивная игра, требующая быстрой реакции — моментального принятия решений. Пинг-понг — это модель жизни, если представить себе таковую в качестве теннисного стола. Тогда взаимодействие игроков — это человеческие отношения, шарик — конкретные решения и поступки, ракетки — инструменты и манипуляции.

Вот мячик на чужой стороне — будь готов к действию оппонента, защищайся. Шарик на твоей стороне — реагируй, принимай решение, атакуй.

Нынешние отношения российского спорта с мировым и конкретно с WADA — это пинг-понг с его постоянными «резаками». Сейчас Россия под большим давлением разящих ударов со стороны антидопингого комитета. Матыцин с его умением удержать в этой ситуации шарик на столе — это возможность.

Навык 2 — Руководство международной федерацией с успешной для страны областью

С 2015-го Матыцин руководит Международной федерацией университетского спорта. Именно эта федерация проводит победные для России студенческие Универсиады. То есть, на очень тяжелую, даже ядовитую должность министра был подобран человек с двумя условиями.

Условие первое — крепкая международная репутация. Много ли у нас в стране людей, находящихся во главе иностранных спортивных организаций? Матыцин возглавляет конкретное международное направление, где Россия еще котируется. Это статус. А статус — это уверенность.

Условие второе — успешность конкретной области. На зимних Универсиадах с 2011 года у России пять побед подряд в общем зачете. На летних за тот же срок — три вторых места и одно первое. Успешность, как мы знаем, тоже порождает уверенность.

А именно уверенность, вера в себя — то, что нужно российскому спорту в столь сложный период.

Навык 3 — Избегание ответственности и преследования на юридических полях

В профессиональной карьере Матыцина есть и темный момент. В начале 2000-х годов, находясь на посту ректора РГУФК, он превысил свои должностные полномочия. Будущий министр спорта передал участок, принадлежащий государству, под территорию Черкизовского рынка. Следствие подсчитало ущерб — из бюджета страны выпало 120 млн рублей.

Уже в десятых годах было вынесено судебное решение. Матыцину вынесли символический штраф в 20 тысяч рублей. С решением не согласились ни обвинение, ни сам Матыцин, так и не признавший себя виновным.

Защита чиновника настаивала, что интересы государства тогда не пострадали — сдача университетом земли в аренду лишь дополнительно защитила и поддержала интересы российского бюджета от лишних расходов и при этом приумножила сам бюджет на серьезную сумму. Защита Матыцина настаивала, что тот действовал в рамках устава университета, само же решение об аренде принималось на заседаниях университетского ученого совета.

Что это значит для российского спорта? Матыцин имеет успешный опыт избегания проблем в юридическом поле. Этот ценный навык пригодится все в той же борьбе с WADA.