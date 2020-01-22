Известный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил за работу ушедшего в отставку Павла Колобкова.

Губерниев заявил, что он хочет сказать спасибо Павлу Колобкову. Комментатор отметил, что у нас не принято благодарить людей, особенно когда они уже в отставке. Губерниев считает, что Колобков старался работать на совесть и делал максимум, чтобы Россия оставалась великой спортивной державой.

«Спасибо, Павел Анатольевич, уверен, вы ещё повоюете», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, 15 января Колобков вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию. Колобков должность министра спорта России с 19 октября 2016 года, он сменил на посту Виталия Мутко.

21 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта РФ.