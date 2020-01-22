Стала известна сумма, которую выплатил московский «Спартак» Жано Ананидзе за расторжение контракта.

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые заплатили Ананидзе один миллион евро.

Отметим, контракт грузинского футболиста действовал до лета 2021 года.

27-летний Жано Ананидзе — воспитанник московского «Спартака», дебютный матч в основном составе команды он провел в 2009 году. С тех пор в красно-белой футболке полузащитник провел 146 официальных встрех, в которых ему удалось отличиться 16 забитыми мячами и отдать 17 результативных передач.

В составе «Спартака» Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Грузии полузащитник провел 45 матчей и забил семь голов.