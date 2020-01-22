Турнир UFC 246 стал вторым мероприятием в истории промоушена, преодолевшим отметку в два миллиона продаж трансляций pay-per-view.

Об этом сообщает инсайдер Дэйв Мельтцер. Отмечается, что число реализованных трансляций эквивалентно двум миллионам по старой системе, когда PPV были доступны на нескольких платформах, а не только на ESPN+.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.