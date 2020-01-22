Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ и бывший капитан сборной России Алексей Морозов может заменить Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».

В среду Чернышенко вошел в новый состав кабинета министров — был назначен вице-премьером после указа президент РФ Владимира Путина. Решение о продолжении работы Чернышенко в КХЛ будет принято на совете директоров лиги.

Чернышенко руководил КХЛ с 28 ноября 2014 года. Ранее он помогал готовиться к Олимпийским играм 2014 года, которые прошли в Сочи.