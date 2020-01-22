Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

По словам Авербуха, российские фигуристы по традиции являются фаворитами европейского чемпионата, и нынешний не будет исключением. Хореограф отметил, что он имеет в виду как женское катание, так и другие дисциплинах, где у россиян есть неплохие шансы если не на победу, то на медали. Авербух добавил, что девушки-одиночницы стоят особняком.

«Конечно, всегда могут быть неожиданности, но сейчас риск минимален, и, скорее всего, борьба за победу пойдет между россиянками, которые займут все три места на пьедестале», — сказал Авербух, слова которого приводят «Известия».

Отметим, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в период с 20 по 26 января.

Сборная России будет иметь по три квоты в каждой дисциплине, отбор в команду проводился на чемпионате России. Состав был сформирован согласно спортивному принципу: на чемпионате Европы выступят все призеры российского турнира.

Женскую сборную будут представлять три ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. За мужскую команду выступят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин.

В парном катании на лёд выйдут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах выступят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.