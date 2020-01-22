Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года по фигурному катанию Артур Гачинский рассказал о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

По словам Гачинского, на тренировках у Тарасовой проявляется характер. Он отметил, что она требовательна на тренировках и легко подстраивается под ситуацию на льду. Гачинский признался, что после работы под руководством Тарасовой в характере фигуриста появились жесткость и стойкость.

«Когда говорит Татьяна Анатольевна, ей невозможно перечить. Лучше сразу под расстрел, чем пойти против нее. Но главное: она — человек слова. И каждый из ее спортсменов должен придерживаться этого принципа. Если сказал — иди и делай», — сказал Гачинский, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Татьяна Тарасова будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию для Первого канала.