В рамках второго круга Australian Open американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу в двух сетах над представительницей Словакии Тамарой Зиданшек.

Счет по сетам — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась один час и 19 минут. За это время Уильямс совершила семь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Ее соперница не провела ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейка из четырех возможных.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии девятой ракетке мира предстоит встретиться с китаянкой Ван Цян, которая одержала победу над француженкой Фионой Ферр в двух сетах — 6:1, 6:2.

Отметим, ранее Серена Уильямс обыграла россиянку Анастасию Потапову.