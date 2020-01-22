Перестановки на самом верху по принципу домино влекут за собой изменения в конкретных организациях. У КХЛ теперь неминуемо будет новый президент, поскольку нынешний руководитель лиги Дмитрий Чернышенко вошел в свежий состав правительства в качестве одного из девяти вице-премьеров. Лига проработала под его началом 5 лет.

Стоит вспомнить, при каких обстоятельствах Чернышенко пришел рулить в КХЛ. До 2014 года он занимался подготовкой Олимпиады в Сочи, которая всеми была признана эталоном проведения Игр. На том же олимпийском турнире провалилась хоккейная сборная, уступившая в домашнем четвертьфинале финнам. После этого возникло решение, что зарекомендовавший себя Чернышенко будет работать там, где рвется — в лиге, в которой играют многие потенциальные сборники.

Первое, что сделал Чернышенко в роли президента, это заявил: «Сильная лига — сильная сборная». В дальнейшем все решения КХЛ принимались с учетом интересов сборной России.

Например, вернули паузы в календаре под Евротур, а чемпионат стал заканчиваться раньше для подготовки сборной к ЧМ. Ужесточили потолок зарплат. Клубов из дальнего зарубежья стало меньше — закончили «Лев», «Медвешчак» и «Слован». Остался «Йокерит» (благодаря связям с Тимченко) и появился «Куньлунь» (благодаря партнерству с Китаем).

Ранее лига с момента ее основания существовала под руководством Александра Медведева и имела кардинально другой путь. Стратегия была направлена в сторону Запада и модели НХЛ — расширение состава участников, клубные интересы выше сборной, система драфта, которую при Чернышенко отменили.

Куда лига свернет теперь? Вернется к модели Медведева или поддержит стратегию Чернышенко? Скорее искомый путь — это некий баланс между двумя системами. Кандидатура управляющего директора МХЛ Алексея Морозова, «капитана Россия» с солидным опытом игры в Северной Америке — как раз такой вариант.