Швейцарский полузащитник Дарко Йевтич перешел в казанский «Рубин» из польского «Леха».

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба. Отмечается, что соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на четыре с половиной года.

В нынешнем сезоне Йевтич провел в составе «Леха» 19 встреч в чемпионате Польши, отличился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Всего футболист провел в польском клубе 192 игры, забил 37 голов и отдал 43 передачи.

Отметим, Дарко Йевтич стал пятым футболистом, приобретенным «Рубином» в нынешнее трансферное окно.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, кто повлиял на его назначение на пост главного тренера казанского «Рубина». До этого российский специалист возглавлял голландский «Витесс», но подал в отставку по собственному желанию.