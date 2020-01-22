Президент ФФККР Александр Горшков рассказал о целях сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.

По словам Горшкова, в ФФККР никогда не составляют медального плана. Он отметил, для него главное, чтобы спортсмены показывали максимальный результат. Горшков добавил, что у сборной России есть хороший потенциал, и главное его реализовать.

Глава ФФККР также заявил, что у спортсменов и так достаточно ответственности, и он не думает, что они принимают в расчет трансляцию на Первом канале.

Горшков также ответил, на вопрос, есть ли в сборной повышенные премиальный за мировые рекорды.

«Нет, такого у нас никогда не было», — сказал Горшков, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отметим, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в период с 20 по 26 января.

Сборная России будет иметь по три квоты в каждой дисциплине, отбор в команду проводился на чемпионате России. Состав был сформирован согласно спортивному принципу: на чемпионате Европы выступят все призеры российского турнира.