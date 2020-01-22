Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал новость об аресте Александра Емельяненко.

По словам Исмаилова, он слышал новости о задержании Емельяненко и хочет записать видео на этот счет, в котором объяснит ему, что стоит лучше готовиться к бою. Исмаилов отметил, что для Емельяненко эта битва не будет легкой прогулкой.

Боец добавил, что его сопернику не стоит так относиться к предстоящему поединку.

«Возможно, он меня недооценивает, думает, чего там, маленький, лысый… Но ему бы следовало подойти с максимальной серьезностью к бою. Это мой совет для него», — сказал Исмаилов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, суд Анапы арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где тот готовился к поединку против Магомеда Исмаилова.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.