Феликс Шифрин, спортивный эксперт и обозреватель Nevasport:

Как могли обстоять дела с шумной арендой Александра Кокорина в «Сочи». Один из возможных сценариев.

Летом прошлого года, когда «Сочи» понадобились игроки, главный патрон «Зенита» Алексей Миллер обратил внимание владельца новичка РПЛ Бориса Ротенберга на игроков «Зенита». А надо понимать, что перед «Зенитом явно стояла проблема: на контрактах оставались десятки футболистов эпохи Луческу-Манчини, которые оказались не нужны Семаку. Игроки, в целом, неплохие — для «Сочи» в самый раз.

За одно окно реализовать сразу 9 футболистов — задача нереальная. Тем более, по адекватной цене. Если бы «Зенит» пытался продавать каждого по одиночке, то зашился бы в переговорах и точно потерпел огромные убытки. Ситуация понятна: игроки в «Зените» не раскрылись, а значит, существенно потеряли в трансферной стоимости. А кто-то подешевел в силу возраста и заканчивающегося контракта — как в случае с Нобоа.

Но есть «Сочи», оказавшийся готовым взять всех оптом. При этом заплатить за каждого с учетом способности игрока, на которого когда-то обратил внимание сам «Зенит».

Десяток футболистов успешно переходят из «Зенита» в «Сочи». Команда начинает играть. Но что это? Позади 19 матчей РПЛ, а хваленые питерские игроки, составляющий костяк сочинского коллектива, располагаются строго на последнем месте. Как-то это не соответствует тем затратам, которые сделал Борис Ротенберг по наводке главного руководителя «Зенита».

Алексей Борисович чувствует себя небольшим должником Бориса Романовича. Свои проблемы решил, сэкономил кучу средств, а приятель — на грани вылета в ФНЛ с зенитовскими же игроками. Как поступают друзья? Надо выручать. Тем более, варианты есть.

Владельцу «Сочи» нравится форвард Кокорин, которого он еще из «Анжи» в «Динамо» возвращал.

После звонкого видео, на котором Кокорин эффектно забивает через себя на тренировке, Ротенберг не выдерживает. Вот возможные слова владельца «Сочи»: «А давайте вы нам Кокорина на полгода, а? Из Европы вылетели, чемпионами и так станете, а у нас и форму наберет, и вылета поможет избежать».

Чувство вины — великая вещь. Почему бы нет — думает Миллер. «Из Еврокубков освободились, матчей осталось мало. Есть кому выходить на поле, тем более, нужно наигрывать Дриусси и Азмуна, которых скоро надо будет хорошенько продать. А Саше надо играть в каждом матче, форму набирать».

И соглашается. Вот только обставляют переход по-дурацки: Ротенберг быстро сигналит своим, что удалось заполучить самого Кокорина, а вот Миллер долго не решается, как же все представить Медведеву, Семаку и Рибалте. Нетерпеливые сочинцы объявляют трансфер. Семак, команда и болельщики — в шоке.

Так «Зенит» терпит второй за короткое время (вслед за историей с Суторминым) репутационный провал.