Полузащитник Солтмурад Бакаев перешел из московского «Спартака» и в казанский «Рубин».

Об этом сам футболист сообщил на своей новой странице в Instagram.

Бакаев заявил, что с этого момента он является футболистом «Рубина»! Игрок написал, что он, как и его брат Зелимхан, часто отмечали необходимость развития и самосовершенствования, поэтому переход в казанский клуб, по мнению Солтмурада, — это шаг в верном направлении.

Отметим, Солтмурад Бакаев является воспитанником московского «Спартака».

Ранее стало известно, что швейцарский полузащитник Дарко Йевтич перешел в казанский «Рубин» из польского «Леха». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба. Отмечается, что соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на четыре с половиной года.