Здравствуйте друзья! Как бы мы не ругали соцсети и инстаграм в частности, в нем есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом. С этого момента я игрок Казанского «Рубина»! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим! Я, как и мой брат, часто в интервью отмечали необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь. Большое спасибо болельщикам @fratria Спартака, за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу Спартака @fcsm_official , благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась! Отдельное спасибо всем тренерам, начиная от академии @spartak_academy и заканчивая тренерским штабом главной команды, это действительно счастье учиться у вас, и играть под вашим чутким присмотром! Спасибо руководству Рубина @fcrk , за интерес проявленный ко мне, надеюсь оправдать все Ваши ожидания! Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие! Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, что бы все кто в меня верит, гордились мной! Солтмурад Бакаев игрок ФК «Рубин»